Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ada 21 Proyek yang Ditawarkan di Jakarta Investment Forum 2023, Begini Cara Investor Daftarnya

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:06 WIB
Ada 21 Proyek yang Ditawarkan di Jakarta Investment Forum 2023, Begini Cara Investor Daftarnya
Jakarta Investment Forum 2023. (Foto: DPMPTSP)
A
A
A

 

JAKARTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Investment Forum (JIF) 2023.

Forum bisnis dan investasi tahunan di Jakarta ini, akan digelar secara hybrid di Hotel The St. Regis Jakarta dan ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta pada Kamis (3/8/2023).

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengungkapkan, pada tahun ini JIF mengusung tema “Global City and Beyond”. 

Dia menjelaskan, tema tersebut diusung untuk mendukung komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai Global City.

“Tema JIF 2023 diangkat sejalan dengan semangat Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai global city pasca rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara,” jelas Benni saat Press Conference, Senin, 31 Juli 2023.

Benni mengungkapkan, JIF 2023 akan mengundang mitra potensial nasional maupun internasional, untuk berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta ke depan.

Dia menegaskan, Jakarta akan memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi dan bisnis, tak hanya secara nasional melainkan juga di tatanan regional dan global.

Sementara itu, Kepala Jakarta Investment Centre (JIC), Tona Hutauruk, menjelaskan bahwa JIF 2023 juga akan dilengkapi dengan diskusi plenary, diskusi tematik, dan workshop.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement