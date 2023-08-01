Ada 21 Proyek yang Ditawarkan di Jakarta Investment Forum 2023, Begini Cara Investor Daftarnya

JAKARTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Investment Forum (JIF) 2023.

Forum bisnis dan investasi tahunan di Jakarta ini, akan digelar secara hybrid di Hotel The St. Regis Jakarta dan ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta pada Kamis (3/8/2023).

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengungkapkan, pada tahun ini JIF mengusung tema “Global City and Beyond”.

Dia menjelaskan, tema tersebut diusung untuk mendukung komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai Global City.

“Tema JIF 2023 diangkat sejalan dengan semangat Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai global city pasca rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara,” jelas Benni saat Press Conference, Senin, 31 Juli 2023.

Benni mengungkapkan, JIF 2023 akan mengundang mitra potensial nasional maupun internasional, untuk berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta ke depan.

Dia menegaskan, Jakarta akan memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi dan bisnis, tak hanya secara nasional melainkan juga di tatanan regional dan global.

Sementara itu, Kepala Jakarta Investment Centre (JIC), Tona Hutauruk, menjelaskan bahwa JIF 2023 juga akan dilengkapi dengan diskusi plenary, diskusi tematik, dan workshop.