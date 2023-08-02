IHSG Berpotensi Melemah ke Level 7.000

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan hari ini, Rabu (5/8/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.886-7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pelemahan IHSG kemarin menghasilkan patahnya tren menguat yang sudah terbentuk selama ini.

"Di saat bersamaan menjadi indikasi bahwa level 7000 semakin sulit ditembus," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, pada perdagangan kemarin IHSG mengalami pelemahan yang cukup dalam, dengan nilai transaksi yang juga cukup besar.

"Kondisi ini bisa dikatakan sebagai aksi profit taking, karena terjadi aksi jual di saat IHSG dan saham-saham penggeraknya sedang menguat di area resistance," kata dia.