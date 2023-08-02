Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup dengan S&P 500 Turun Jelang Data Pekerjaan AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:50 WIB
Wall Street Ditutup dengan S&P 500 Turun Jelang Data Pekerjaan AS
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 (.SPX) dan Nasdaq (.IXIC) ditutup lebih lemah pada perdagangan Selasa (1/8/2023) waktu setempat. Hal tersebut menjadikan hari pertama dari perlambatan musiman Agustus, menjelang data pekerjaan AS dan laporan pendapatan perusahaan besar akhir pekan ini.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 71,15 poin atau 0,2% menjadi 35.630,68. S&P 500 (.SPX) kehilangan 12,23 poin, atau 0,27%, pada 4.576,73 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 62,11 poin, atau 0,43%, menjadi 14.283,91.

Bursa saham AS mengakhiri Juli dengan pijakan yang kuat, karena investor menyambut pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Dukungan juga datang dari harapan soft landing bagi perekonomian yang tetap tangguh karena inflasi mereda dengan kenaikan suku bunga.

Benchmark S&P 500 (.SPX) mencapai level tertinggi 16 bulan pada hari Senin, dan kurang dari 5% lagi untuk menembus rekor level penutupan tertinggi pada 3 Januari 2022.

"Ini berjalan sangat baik di bulan Juni, Juli. Dan semua orang tahu bahwa Agustus secara historis adalah bulan musiman yang cukup lemah," kata Scott Ladner, kepala investasi Horizon Investments. "Jadi saya pikir orang-orang hanya mengambil kesempatan untuk bersantai sedikit," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement