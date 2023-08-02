Wall Street Ditutup dengan S&P 500 Turun Jelang Data Pekerjaan AS

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 (.SPX) dan Nasdaq (.IXIC) ditutup lebih lemah pada perdagangan Selasa (1/8/2023) waktu setempat. Hal tersebut menjadikan hari pertama dari perlambatan musiman Agustus, menjelang data pekerjaan AS dan laporan pendapatan perusahaan besar akhir pekan ini.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 71,15 poin atau 0,2% menjadi 35.630,68. S&P 500 (.SPX) kehilangan 12,23 poin, atau 0,27%, pada 4.576,73 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 62,11 poin, atau 0,43%, menjadi 14.283,91.

BACA JUGA: Saham BBRI Sentuh Rekor Tertinggi Imbas Diburu Investor Asing

Bursa saham AS mengakhiri Juli dengan pijakan yang kuat, karena investor menyambut pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Dukungan juga datang dari harapan soft landing bagi perekonomian yang tetap tangguh karena inflasi mereda dengan kenaikan suku bunga.

Benchmark S&P 500 (.SPX) mencapai level tertinggi 16 bulan pada hari Senin, dan kurang dari 5% lagi untuk menembus rekor level penutupan tertinggi pada 3 Januari 2022.

"Ini berjalan sangat baik di bulan Juni, Juli. Dan semua orang tahu bahwa Agustus secara historis adalah bulan musiman yang cukup lemah," kata Scott Ladner, kepala investasi Horizon Investments. "Jadi saya pikir orang-orang hanya mengambil kesempatan untuk bersantai sedikit," katanya.