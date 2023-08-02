Segera IPO, Multisarana Intan Incar Dana Segar Rp36 Miliar

JAKARTA – PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) yang fokus pada penyediaan infrastruktur pendidikan bertaraf internasional di Indonesia, resmi melakukan Penawaran Umum Saham Perdana mulai hari ini, 2 Agustus 2023 hingga 8 Agustus 2023 mendatang.

Perseroan menawarkan 360 juta lembar saham pada harga penawaran Rp100 per saham, sehingga menargetkan dana sebesar Rp36 miliar dari IPO. MSIE juga memberikan insentif berupa waran dengan rasio 2:1 bagi investor IPO.

Dalam IPO ini, MSIE dibantu oleh dua sekuritas handal, yakni PT MNC Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas. Sebelumnya, KB Valbury Sekuritas dan MNC Sekuritas sukses mengantarkan PT Sarana Mitra Luas Tbk melantai di bursa pada Mei 2023 lalu.

MSIE memiliki visi dan misi untuk terus berkontribusi aktif pada perkembangan dunia pendidikan melalui penyediaan infrastruktur modern dengan skema jangka panjang dengan sewa yang terjangkau, sehingga penyedia pendidikan tidak perlu mengeluarkan modal awal yang besar untuk ekspansi usahanya.

Dan cukup fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, seperti perumusan kurikulum, penyiapan tenaga pengajar berkualitas, dan kegiatan belajar mengajar yang baik dan optimal. Selanjutnya, dana hasil IPO akan digunakan oleh MSIE untuk membiayai kebutuhan belanja modal terkait ekspansi usaha & modal kerja Perseroan.