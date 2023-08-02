Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Segera IPO, Multisarana Intan Incar Dana Segar Rp36 Miliar

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:55 WIB
Segera IPO, Multisarana Intan Incar Dana Segar Rp36 Miliar
MNC Sekuritas. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) yang fokus pada penyediaan infrastruktur pendidikan bertaraf internasional di Indonesia, resmi melakukan Penawaran Umum Saham Perdana mulai hari ini, 2 Agustus 2023 hingga 8 Agustus 2023 mendatang.

Perseroan menawarkan 360 juta lembar saham pada harga penawaran Rp100 per saham, sehingga menargetkan dana sebesar Rp36 miliar dari IPO. MSIE juga memberikan insentif berupa waran dengan rasio 2:1 bagi investor IPO.

Dalam IPO ini, MSIE dibantu oleh dua sekuritas handal, yakni PT MNC Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas. Sebelumnya, KB Valbury Sekuritas dan MNC Sekuritas sukses mengantarkan PT Sarana Mitra Luas Tbk melantai di bursa pada Mei 2023 lalu.

MSIE memiliki visi dan misi untuk terus berkontribusi aktif pada perkembangan dunia pendidikan melalui penyediaan infrastruktur modern dengan skema jangka panjang dengan sewa yang terjangkau, sehingga penyedia pendidikan tidak perlu mengeluarkan modal awal yang besar untuk ekspansi usahanya.

Dan cukup fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, seperti perumusan kurikulum, penyiapan tenaga pengajar berkualitas, dan kegiatan belajar mengajar yang baik dan optimal. Selanjutnya, dana hasil IPO akan digunakan oleh MSIE untuk membiayai kebutuhan belanja modal terkait ekspansi usaha & modal kerja Perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149651/bei-fpwP_large.jpg
Daftar 14 Perusahaan IPO di BEI, 8 Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149479/bank_jakarta_ipo_2026-ygeY_large.jpg
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement