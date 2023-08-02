Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Melemah untuk Uji Level Support

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:00 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Melemah untuk Uji Level Support
IHSG berpotensi melemah hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,6% ke 6,886 disertai dengan munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas mengatakan, IHSG belum mampu break resistance di 6,966, sehingga rawan koreksi lanjutan.

"Di mana IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 6,798-6,834," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (2/8/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,857, 6,798 dan resistance 6,966, 7,054.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

