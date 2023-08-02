IPO, Cinema XXI (CNMA) Incar Dana Segar Rp2,25 Triliun

JAKARTA - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau Cinema XXI (CNMA) akan mencatatkan (listing) perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Rabu (2/8/2023). CNMA akan menjadi perusahaan tercatat ke-53 di BEI pada tahun 2023.

Mengutip laman e-IPO, CNMA membangun kegiatan usaha utama Cinema XXI yang terdiri dari kegiatan usaha bioskop, penjualan F&B, serta penyelenggaraan acara dan periklanan.

BACA JUGA: Saham BBRI Sentuh Rekor Tertinggi Imbas Diburu Investor Asing

Cinema XXI merupakan operator jejaring bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan gross box office, jumlah penonton dan jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021.

Adapun Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022 yang secara strategis dikelompokan menjadi 3 tier yang diklasifikasikan berdasarkan pada paritas daya beli (PPP) masing-masing kota.

Mayoritas bioskop Cinema XXI terletak di pusat perbelanjaan dengan lalu lintas pengunjung yang ramai di berbagai kota di Indonesia.