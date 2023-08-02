Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.864

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:21 WIB
IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.864
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka stagnan pada level 6.886 dan kemudian sempat ke level terbawah yaitu 6.864 pada hari ini perdagangan Rabu (2/8/2023). Hingga pukul 09:02 WIB, indeks komposit bergerak terus melemah 0,16% ke 6.875,17.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 139 saham, 156 melemah dan 239 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp1,3 triliun dari net-volume 4,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,27% di 960,894, indeks JII turun 0,33% di 550,165, indeks IDX30 melemah 0,26% di 499,443, dan indeks MNC36 melemah 0,28% di 367,216.

Sektor berada di zona hijau yakni energi 0,16%, bahan baku 0,01%, siklikal 0,3%, kesehatan 0,09%, properti 0,03%, transportasi 0,07%. Sedangkan yang melemah ada sektor industri 0,25%, non siklikal 0,34%, keuangan 0,14%, teknologi 0,11%, infrastruktur 0,23%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) naik 17,69% di Rp306, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) tumbuh 9,63% di Rp296, dan PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) menguat 5,62% di Rp94.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
