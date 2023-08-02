Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Penjualan Naik tapi Pizza Hut (PZZA) Rugi Rp45,1 Miliar di Semester I 2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |10:07 WIB
Penjualan Naik tapi Pizza Hut (PZZA) Rugi Rp45,1 Miliar di Semester I 2023
Saham PZZA (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) melaporkan rugi bersih sebesar Rp45,12 miliar hingga akhir Juni 2023. Kerugian perseroan membengkak dari periode yang sama tahun 2022 lalu yang sebesar Rp5,70 miliar.

Meski begitu, penjualan pengelola gerai Pizza Hut ini tercatat naik 3,75% menjadi Rp1,81 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp1,74 triliun. Penjualan makanan tercatat sebesar Rp1,68 triliun dan minuman mencatatkan penjualan sebesar Rp129,08 miliar, perseroan juga mencatatkan potongan penjualan sebesar Rp4,33 miliar.

Sementara itu, berdasarkan wilayahnya, penjualan di Jakarta mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp708,46 miliar, wilayah Jawa Bali sebesar Rp517,86 miliar, dan Sumatera sebesar Rp258,57 miliar.

Selanjutnya, penjualan di wilayah Sulawesi tercatat sebesar Rp153,72 miliar, Kalimantan sebesar Rp131,02 miliar, serta penjualan di wilayah Timur tercatat sebesar Rp44,97 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, beban pokok penjualan perseroan tercatat sebesar Rp614,47 miliar, naik dari sebelumnya Rp560,60 miliar. Kemudian, beban penjualan PZZA juga tercatat naik menjadi Rp1,12 triliun.

Halaman:
1 2
