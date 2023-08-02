Melantai di Bursa, Saham Cinema XXI (CNMA) Dibuka Naik 11,11%

JAKARTA - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (2/8/2023). Harga saham emiten dengan kode CNMA ini dibuka naik 11,11% ke level Rp300 pada perdagangan perdananya.

Sebelumnya, harga penawaran yang ditetapkan oleh perseroan sebesar Rp270 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham pengelola bioskop Cinema XXI ini berada pada level Rp294 per saham. Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 558,94 juta saham, dan nilai transaksi mencapai Rp164,81 miliar. Sedangkan frekuensinya sebanyak kali 15.531.

“Pendanaan yang diperoleh akan memperkuat permodalan dan mendukung perluasan jejaring bioskop kami di Indonesia," kata Direktur Utama CNMA, Hans Gunadi di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Rabu (2/8/2023).

Selain itu, lanjut Hans, pencatatan saham ini akan menjadi salah satu momentum bagi Cinema XXI untuk menjadi perusahaan publik dengan tata kelola perusahaan GCG dan meneguhkan komitmen terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola, termasuk mengokohkan komitmen perseroan dalam mengembangkan industri perfilman di Tanah Air.