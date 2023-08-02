Sinar Eka Selaras Incar Dana IPO Rp404,62 Miliar

JAKARTA - PT Sinar Eka Selaras Tbk mematok harga penawaran umum atau offering sebesar Rp390 per saham. Anak usaha Erajaya ini mengincar dana segar sebesar Rp404,62 miliar.

Perseroan saat ini tengah memasuki masa penawaran umum hingga 4 Agustus 2023 mendatang. Setelah itu, perseroan akan secara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode ERAL pada 2 Agustus 2023.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak 1,03 miliar saham atau 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Selain itu, perseroan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31,12 juta saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.

Setelah pelaksanaan IPO, perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52,39 juta saham atau sebesar 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan perseroan atau management and employee stock option plan (MESOP).

Perihal penggunaan dana, sebesar 37% dana hasil IPO akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas usaha dengan rincian sebesar 93% akan digunakan untuk PT Mitra Internasional Indonesia. Adapun, dana tersebut dialokasikan untuk modal kerja dan pengembangan gerai baru, serta peremajaan gerai yang sudah ada.