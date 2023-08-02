Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah 0,54% ke Level 6.849 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:17 WIB
IHSG Melemah 0,54% ke Level 6.849 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan jeda sesi pertama Rabu (2/8/2023). IHSG melemah 0,54% atau 37,16 poin ke level 6.849.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 31,28 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp10,51 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 689.583 kali. Adapun, sebanyak 342 saham harganya terkoreksi, 174 saham harganya naik dan 202 saham lainnya stagnan.

Mayoritas sektor mengalami pelemahan dengan sektor non siklikal terkoreksi sebesar 1,33%, sektor infrastruktur turun 1,32%, sektor industri turun 0,60%, sektor keuangan turun 0,55%, sektor bahan baku turun 0,48%, sektor energi turun 0,37%, sektor kesehatan turun 0,24%, sektor siklikal turun 0,11%, dan sektor transportasi turun 0,01%. Sementara itu, properti mengalami kenaikan sebesar 0,20% dan sektor teknologi naik 0,19%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,38% ke level 959, indeks IDX30 turun 0,34% ke level 499, indeks MNC36 turun 0,40% ke level 367, serta indeks JII turun 0,77% ke level 548.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
