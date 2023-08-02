Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Listing 9 Agustus, LMAX Tawarkan Harga IPO Rp200 per Saham

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:21 WIB
Listing 9 Agustus, LMAX Tawarkan Harga IPO Rp200 per Saham
IPO Lupromax (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (LMAX) memasang harga Rp200 per saham pada periode penawaran umum atau offering dalam rangkaian initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan web e-ipo, Rabu (2/8/2023), emiten pelumas ini berpotensi meraup dana segar sebanyak Rp39 miliar.

Sebelumnya, selama periode bookbuilding LMAX menawarkan sebesar Rp160 hingga Rp200 per sahan. Artinya, penetapan ini tercatat sebagai harga tertinggi.

Diketahui, LMAX menawarkan 195 juta saham atau setara 26,09 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
