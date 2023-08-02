Listing 9 Agustus, LMAX Tawarkan Harga IPO Rp200 per Saham

JAKARTA - PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (LMAX) memasang harga Rp200 per saham pada periode penawaran umum atau offering dalam rangkaian initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan web e-ipo, Rabu (2/8/2023), emiten pelumas ini berpotensi meraup dana segar sebanyak Rp39 miliar.

Sebelumnya, selama periode bookbuilding LMAX menawarkan sebesar Rp160 hingga Rp200 per sahan. Artinya, penetapan ini tercatat sebagai harga tertinggi.

Diketahui, LMAX menawarkan 195 juta saham atau setara 26,09 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.