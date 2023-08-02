Calon Emiten BEI (GRIA) Tawarkan Harga Rp120/Saham

JAKARTA - PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) memasang harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar Rp120 per saham. Ini merupakan harga tertinggi dari rentang harga bookbuilding Rp115-Rp120 per saham.

Mengacu harga tersebut, emiten pengembang real estate diperkirakan akan meraup dana segar dari pasar modal sebanyak Rp207 miliar.

Berdasarkan web e-ipo, Rabu (2/8/2023), Ingria Group (GRIA) menawarkan sebanyak 1,72 miliar saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp20 per saham. Jumlah saham yang dikeluarkan setara 26,24 persen dari modal ditempatkan dan disetor.

Bersamaan dengan gelaran IPO, GRIA juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 800,72 juta saham biasa dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi (PWK) perseroan kepada Khufran Hakim Noor (KHN) yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan.