Pelni Cetak Laba Bersih Rp113 Miliar pada Semester I-2023, Angkut 2,6 Juta Penumpang

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) membukukan laba bersih Rp113 miliar pada semester I 2023.

Angka itu 106% dari target semester I 2023 atau 60% dari target 2023.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani biasa disapa Anda mengatakan bahwa laba bersih tersebut meningkat 12% dibandingkan laba bersih pada 2022.

Dia optimis dengan capaian saat ini pada semester I-2023, maka hingga penutupan akhir 2023 nanti Pelni memproyeksikan laba bersih perusahaan mencapai Rp210 miliar.

"Insya Allah di tahun 2023 ini kita proyeksikan secara totalan nanti akan meningkat sebesar 20% dari target sebesar Rp190 miliar laba insyaAllah akan tercapai di angka Rp210 miliar sampai dengan Rp220 miliar," katanya dalam acara Media Expose PT PELNI di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Kemudian, Anda mengatakan sepanjang Semester 1-2023, kapal PELNI mengangkut 2,6 Juta orang atau 115 persen di atas target.

Jumlah tersebut naik 137 persen dari realisasi penumpang untuk periode yang sama di tahun 2022.