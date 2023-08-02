Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, ITSEC Asia (CYBR) Bidik Dana Rp100,83 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:12 WIB
IPO, ITSEC Asia (CYBR) Bidik Dana Rp100,83 Miliar
IPO ITSEC Asia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) mematok harga Rp100 per saham pada masa penawaran umum perdana (IPO). Ini merupakan harga termurah dari rentang harga yang ditawarkan saat periode penawaran awal atau bookbuilding sebesar Rp100-Rp110 per saham.

Dengan harga yang ditetapkan tersebut, emiten jasa layanan keamanan teknologi informasi itu membidik dana segar mencapai Rp100,83 miliar.

Menurut situs e-IPO, Rabu (2/8/2023), CYBR menawarkan 1 miliar saham atau mewakili 15,64 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum. Nilai nominal yang ditetapkan sebesar Rp25 per saham.

Seiring gelaran IPO ini, perseroan bakal menerbitkan sebanyak 504,36 juta Waran Seri I atau sebanyak 9,27 persen dari total saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp400 per unit. Perseroan membidik dana penerbitan waran sebanyak Rp201,74 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement