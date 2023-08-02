IPO, ITSEC Asia (CYBR) Bidik Dana Rp100,83 Miliar

JAKARTA - PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) mematok harga Rp100 per saham pada masa penawaran umum perdana (IPO). Ini merupakan harga termurah dari rentang harga yang ditawarkan saat periode penawaran awal atau bookbuilding sebesar Rp100-Rp110 per saham.

Dengan harga yang ditetapkan tersebut, emiten jasa layanan keamanan teknologi informasi itu membidik dana segar mencapai Rp100,83 miliar.

Menurut situs e-IPO, Rabu (2/8/2023), CYBR menawarkan 1 miliar saham atau mewakili 15,64 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum. Nilai nominal yang ditetapkan sebesar Rp25 per saham.

Seiring gelaran IPO ini, perseroan bakal menerbitkan sebanyak 504,36 juta Waran Seri I atau sebanyak 9,27 persen dari total saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp400 per unit. Perseroan membidik dana penerbitan waran sebanyak Rp201,74 miliar.