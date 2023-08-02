Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

342 Saham Merah, IHSG Melemah ke Level 6.854

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:23 WIB
342 Saham Merah, IHSG Melemah ke Level 6.854
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. IHSG hari ini ditutup koreksi 0,46% di 6.854,51 pada perdagangan Rabu (2/8/2023).

Sepanjang perdagangan, indeks komposit bergerak di bawah performanya. Dibuka merah 0,19% di 6.873,33, IHSG bergerak di rentang 6.886,49 hingga 6.833,98.

Sebanyak 215 saham menguat, 342 melemah, dan 191 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan bersih mencapai Rp15,58 triliun, dari net-volume 39,01 miliar saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung juga kompak di zona merah seperti LQ45 turun 0,30% di 960,53, indeks JII koreksi 0,81% di 547,54, indeks IDX30 tertekan 0,26% di 499,43, dan indeks MNC36 melemah 0,07% di 367,96.

Halaman:
1 2
