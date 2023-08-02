Usai IPO, Cinema XXI (CNMA) Bakal Bagikan Dividen 35%

JAKARTA - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagai perusahaan terbuka, pembagian dividen menjadi salah satu hal yang diperhatikan para pemegang saham perseroan nantinya.

Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan CNMA, Tri Rudy Anitio mengatakan bahwa, perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen sebesar 35% dari laba bersih.

Adapun, kebijakan dividen ini mulai berlaku untuk laba bersih perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan dibagikan pada tahun 2024.

“Kami memberikan janji kepada investor minimal 35% akan kami bagikan. Kami akan lihat lagi, kalau memungkinan lebih dari itu kami akan bagi lebih dari pada itu,” ujar pria yang akrab disapa Aan itu di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (2/8/2023).

Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa CNMA akan mengumumkan dan mendistribusikan dividen, serta direksi memiliki wewenang untuk menyesuaikan kebijakan dividen perseroan setiap saat, untuk memastikan dividen dibayarkan secara seimbang sehingga perseroan dapat terus bertumbuh.