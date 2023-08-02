Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Usai IPO, Cinema XXI (CNMA) Bakal Bagikan Dividen 35%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:34 WIB
Usai IPO, Cinema XXI (CNMA) Bakal Bagikan Dividen 35%
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagai perusahaan terbuka, pembagian dividen menjadi salah satu hal yang diperhatikan para pemegang saham perseroan nantinya.

 BACA JUGA:

Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan CNMA, Tri Rudy Anitio mengatakan bahwa, perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen sebesar 35% dari laba bersih.

Adapun, kebijakan dividen ini mulai berlaku untuk laba bersih perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan dibagikan pada tahun 2024.

“Kami memberikan janji kepada investor minimal 35% akan kami bagikan. Kami akan lihat lagi, kalau memungkinan lebih dari itu kami akan bagi lebih dari pada itu,” ujar pria yang akrab disapa Aan itu di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (2/8/2023).

 BACA JUGA:

Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa CNMA akan mengumumkan dan mendistribusikan dividen, serta direksi memiliki wewenang untuk menyesuaikan kebijakan dividen perseroan setiap saat, untuk memastikan dividen dibayarkan secara seimbang sehingga perseroan dapat terus bertumbuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/278/3130405/ipo-urHl_large.jpg
Daftar Antrean IPO, Ada 12 Perusahaan Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/278/3096931/jadi-emiten-baru-bei-mr-diy-incar-1-000-gerai-di-2025-rcuZZfPNFb.jpg
Jadi Emiten Baru BEI, MR DIY Incar 1.000 Gerai di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/278/3092567/2-perusahaan-mercusuar-aset-jumbo-segera-ipo-di-bei-BIiO8iGPmt.jpg
2 Perusahaan Mercusuar Aset Jumbo Segera IPO di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/278/3089480/mr-diy-siap-ipo-di-bei-bidik-dana-rp4-7-triliun-LQ2ibWjTmN.jpg
MR DIY Siap IPO di BEI, Bidik Dana Rp4,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/278/3084381/36-perusahaan-jadi-emiten-bei-2024-raup-dana-hingga-rp5-42-triliun-Ss7Q9nsCNZ.jpg
36 Perusahaan Jadi Emiten BEI 2024, Raup Dana hingga Rp5,42 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/278/3081897/28-perusahaan-antre-ipo-di-bei-16-punya-aset-jumbo-u0sXFyCahL.jpg
28 Perusahaan Antre IPO di BEI, 16 Punya Aset Jumbo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement