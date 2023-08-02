Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pelni Buka-bukaan soal Rencana IPO

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |17:49 WIB
Pelni Buka-bukaan soal Rencana IPO
Pelni buka-bukaan rencana IPO (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI buka-bukaan soal kesiapan penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO).

Direktur Utama PELNI Tri Andayani atau biasa disapa Anda mengatakan bahwa rencana perusahaan untuk melantai di bursa saham merupakan cita-cita perusahaan.

Anda mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan kinerja di seluruh bisnis perusahaan dengan baik dan juga mengakselerasi di semua lini perusahaan sebaik-baiknya.

"Sehingga nanti pada saat yang tepat pemegang saham Kementerian BUMN ketika meminta kami siap," kata Anda dalam Media Expose Kinerja PT PELNI Semester I 2023 di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Adapun Anda mengatakan bahwa gelaran media expose ini merupakan sebagai bagian dari tanggungjawab perusahaan lantaran perusahaan ditugaskan oleh pemerintah di bidang jasa pelayaran Indonesia.

"Penugasan ini tidak sedikit artinya dalam PSO juga jumlah penugasan yang diberikan kepada kami mencapai kurang lebih Rp2,3 triliun dan penugasan skema subsidi mencapai Rp700 miliar. Dan kami merasa bahwa tanggungjawab yang kita berikan kepada masyarakat dapat kami sampaikan di sini," katanya.

"Biasanya kan media expose ini (yang mengadakan) perusahaan terbuka ya. Dan ini adalah tujuan keterbukaan manajemen kami sebagai pertanggungjawaban bahwa penugasan yang diberikan ini kami sampaikan ke publik," tambahnya.

Halaman:
1 2
1 2
