HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rugi Sepatu Bata (BATA) Kian Bengkak Jadi Rp32,3 Miliar di Semester I-2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:03 WIB
Rugi Sepatu Bata (BATA) Kian Bengkak Jadi Rp32,3 Miliar di Semester I-2023
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Sepatu Bata Tbk (BATA) membukukan rugi bersih senilai Rp32,34 miliar pada semester I-2023.

Capaian itu membengkak 125,74% secara tahunan (yoy) dibandingkan paruh pertama tahun lalu senilai Rp14,32 miliar.

Rugi per saham dasar BATA ikut terkoreksi menjadi Rp24,88, dari sebelumnya Rp11,02 per saham.

Penurunan kinerja produsen sepatu ini terjadi saat penjualan bersihnya naik 4,82% kontribusi penjualan ritel/eceran mendominasi pemasukan sebesar Rp299,34 miliar, disusul perdagangan di e-commerce senilai Rp32,11 miliar.

BATA juga mencatatkan penjualan ekspor senilai Rp2,26 miliar, terpantau sedikit lebih rendah dibandingkan semester awal tahun lalu sebesar Rp2,85 miliar. Penjualan mancanegara berkontribusi sebesar 0,7% dari total pendapatan.

Beban pokok BATA ikut terdongkrak seiring pertumbuhan penjualan, yang dipengaruhi oleh ongkos bahan baku dan produksi. Sekitar 31% pemasok berasal dari Bata Shoe (Singapore) Pte Ltd. Pos beban usaha sedikit melandai di angka Rp101,99 miliar, kendati gaji dan upah pekerja meningkat menjadi Rp15,43 miliar.

Halaman:
1 2
