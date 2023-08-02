Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Naik Terbaru di Hari Ini, Berikut Daftarnya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:41 WIB
Harga BBM Pertamina Naik Terbaru di Hari Ini, Berikut Daftarnya
Harga BBM Pertamina terbaru. (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah Bahan Bakar Minyak Nonsubsidi terhitung mulai 1 Agustus 2023.

Adapun kenaikan harga BBM Pertamina ini berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex hingga Dexlite.

Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp400 menjadi Rp14.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Sementara harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp13.150 per liter. Kemudian untuk harga BBM Pertamina Dex naik Rp800 menjadi Rp14.350 per liter dari sebelumnya Rp13.550.

Sedangkan harga Pertamax, Pertalite hingga Bio Solar tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax tetap dijual Rp12.400 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.

Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut daftar kenaikan harga BBM non subsidi milik Pertamina yang berlaku di seluruh Indonesia per hari ini, Rabu (2/8/2023).

Aceh

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp 14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Dexlite Rp12.600

Halaman:
1 2 3
