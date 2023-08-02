Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Terbitkan Aturan Lengkap Pengaturan dan Pengawasan DHE, Ini Rinciannya

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:50 WIB
BI Terbitkan Aturan Lengkap Pengaturan dan Pengawasan DHE, Ini Rinciannya
Bank Indonesia. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor.

"Ketentuan ini terutama mengatur prinsip dan instrumen penempatan DHE SDA serta pengaturan pengawasan DHE SDA. Ketentuan berlaku efektif pada 1 Agustus 2023," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

BI menetapkan instrumen penempatan DHE SDA dan pemanfataan atas instrumen penempatan DHE SDA tersebut berdasarkan sejumlah prinsip.

Pertama, sejalan dengan PP DHE SDA. Kedua, pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri.

"Ketiga, dalam hal terdapat kebutuhan untuk menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan atas DHE SDA lainnya, penetapan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut," jelas Erwin.

Halaman:
1 2
