Bapanas: Beras Bansos Rusak Harus Segera Diganti Bulog

JAKARTA – Beras bantuan sosial (bansos) yang rusak harus segera di ganti Bulog. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Bulog memiliki kualitas yang baik.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa memastikan beras bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Bulog memiliki kualitas yang baik.

Ketut menjelaskan hal itu sekaligus menghilangkan stigma negatif bahwa bantuan beras Pemerintah kerap diasumsikan masyarakat punya kualitas yang kurang bagus.

"Sekali lagi kami sampaikan, bantuan yang diberikan kepada KPM tersebut, adalah beras dengan kualitas yang bagus sehingga tidak lagi kita stigma, setiap beras yang diberikan kepada masyarakat itu beras seolah beras jelek, kita harus hilangkan stigma itu," ujar Ketut dalam diskusi Pataka secara virtual, Rabu (2/7/2023).

Bahkan apabila ada beras bantuan pemerintah yang punya kualitas kurang baik, maka Bapanas juga sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mengganti dengan produk yang baru.

"Kalau ada saat penerimaan terjadi kekurangan atau sedikit rusak karena hujan, maka pada saat itu juga harus diganti, itulah salah satu pola yang dilakukan oleh Bulog dan diperintahkan Bapanas," sambungnya.