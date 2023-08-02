Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas: Beras Bansos Rusak Harus Segera Diganti Bulog

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:56 WIB
Bapanas: Beras Bansos Rusak Harus Segera Diganti Bulog
Beras bansos Bulog (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTABeras bantuan sosial (bansos) yang rusak harus segera di ganti Bulog. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Bulog memiliki kualitas yang baik.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa memastikan beras bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Bulog memiliki kualitas yang baik.

Ketut menjelaskan hal itu sekaligus menghilangkan stigma negatif bahwa bantuan beras Pemerintah kerap diasumsikan masyarakat punya kualitas yang kurang bagus.

"Sekali lagi kami sampaikan, bantuan yang diberikan kepada KPM tersebut, adalah beras dengan kualitas yang bagus sehingga tidak lagi kita stigma, setiap beras yang diberikan kepada masyarakat itu beras seolah beras jelek, kita harus hilangkan stigma itu," ujar Ketut dalam diskusi Pataka secara virtual, Rabu (2/7/2023).

Bahkan apabila ada beras bantuan pemerintah yang punya kualitas kurang baik, maka Bapanas juga sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mengganti dengan produk yang baru.

"Kalau ada saat penerimaan terjadi kekurangan atau sedikit rusak karena hujan, maka pada saat itu juga harus diganti, itulah salah satu pola yang dilakukan oleh Bulog dan diperintahkan Bapanas," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181947/beras-rblG_large.jpg
Bapanas Ingatkan Pedagang Jangan Naikkan Harga Beras Seenaknya, Tak Sesuai HET Izin Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181367/mentan_amran-evMo_large.jpg
Produksi Beras RI Naik 4,1 Juta Ton, Tertinggi Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement