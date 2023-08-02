Cerita Sri Mulyani Temu Kangen dengan Menlu Retno

JAKARTA – Cerita Menteri Keuangan Sri Mulyani temu kangen dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Merdeka. Sri Mulyani mengaku rindu dan sudah lama tidak bertemu dengan Retno.

Dilansir dari akun Instagram Sri Mulyani dan Retno, keduanya membagikan cerita mengenai hubungan persahabatan dari mereka berdua.

Dalam akun Instagram Menteri Luar Negeri Perempuan pertama Indonesia ini @retno_marsudi menuliskan,

“Sudah cukup lama saya tidak bertemu Bu Menkeu @smindrawati. Beberapa kali mencoba janjian ketemu… selalu gagal karena kesibukan kita masing-masing. Kemarin (1/8), akhirnya kita bertemu saat rapat bersama di Istana Merdeka...”

Dengan urusan yang dimiliki oleh masing-masing, membuat Sri Mulyani dan Retno Marsudi sedikit kesulitan untuk bertemu.