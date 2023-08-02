Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Fresh Graduate di Pertamina? Segini Besarannya

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:03 WIB
Berapa Gaji <i>Fresh Graduate</i> di Pertamina? Segini Besarannya
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Berapa gaji fresh graduate di Pertamina sering menjadi pertanyaan bagi calon pelamar, Sebab, perusahaan plat merah milik negara ini identik dengan gaji besar.

Salah satunya Pertamina sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia menawarkan peluang karir bagi para lulusan baru. Fresh graduate dapat mengisi berbagai posisi di perusahaan BUMN ini sesuai dengan kemampuan.

Melansir berbagai sumber, Rabu (02/08/23) gaji fresh graduate di Pertamina berkisar Rp4 juta-Rp7 juta per bulan untuk level staf. Gaji pokok tersebut belum termasuk tunjangan dan bonus lainnya dari perusahaan.

Besaran gaji untuk lulusan baru di Pertamina sangat bervariasi tergantung tingkat pendidikan, jurusan, posisi pekerjaan, dan lokasi kerja. Secara umum, rata-rata gaji untuk fresh graduate berada dalam kisaran kompetitif.

Besaran gaji di Pertamina terus bertambah mengikuti masa kerja dan kinerja karyawan. Semakin baik kinerja karyawan maka insentif yang didapatkan akan semakin besar. Tentunya fresh graduate harus memiliki daya saing untuk mempertahankan karirnya di Pertamina.

Halaman:
1 2 3
