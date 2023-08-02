Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Isu Penyakit Mulut dan Kuku, Produk Daging Sapi RI Ditolak Malaysia

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:55 WIB
Isu Penyakit Mulut dan Kuku, Produk Daging Sapi RI Ditolak Malaysia
Sapi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Produk-produk makanan berbasis daging sapi asal Indonesia hingga kini masih ditolak Malaysia karena isu penyakit mulut dan kuku (PMK).

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan kalau dia baru saja mendapat laporan terkait hal itu.

 BACA JUGA:

“Tadi saya baru dapat laporan produk kita masih belum diterima di Malaysia, yang berbasis sapi, karena PMK,” katanya ditemui seusai konferensi pers Agri-Food Tech Expo Asia 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (2/8/2023).

Wabah PMK pertama kali dikonfirmasi masuk Indonesia pada 5 Mei 2022 di Jawa Timur.

 BACA JUGA:

Namun, kondisi PMK saat ini sudah sangat jauh menurun dari masa puncak pada Juni 2022.

Upaya pencegahan dan pengendalian PMK dilakukan dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas) PMK yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
