Dolar AS Perkasa, Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp15.175

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup melemah di level Rp15.175 pada perdagangan hari ini Rabu (2/8/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat setelah lembaga pemeringkat Fitch pada Selasa kemarin menurunkan peringkat Amerika Serikat menjadi AA+ dari AAA dalam sebuah langkah yang memicu tanggapan marah dari Gedung Putih dan mengejutkan investor, meskipun ada resolusi krisis plafon utang dua bulan lalu.

"Ini mengutip kemungkinan penurunan fiskal selama tiga tahun ke depan dan mengulangi negosiasi plafon utang yang mengancam kemampuan pemerintah untuk membayar tagihannya," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (2/8/2023).

Data ekonomi hari Selasa yang menunjukkan lowongan kerja AS tetap pada level yang konsisten dengan pasar tenaga kerja yang ketat, bahkan saat jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua tahun di bulan Juni. Sebuah laporan terpisahmenyarankan manufaktur AS, mungkin stabil pada level yang lebih lemah.

Pelaku pasar masih menilai implikasi langkah Bank of Japan (BOJ) pada hari Jumat untuk melonggarkan cengkeramannya pada suku bunga.