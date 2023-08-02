Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Perkasa, Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp15.175

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:57 WIB
Dolar AS Perkasa, Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp15.175
Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup melemah di level Rp15.175 pada perdagangan hari ini Rabu (2/8/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat setelah lembaga pemeringkat Fitch pada Selasa kemarin menurunkan peringkat Amerika Serikat menjadi AA+ dari AAA dalam sebuah langkah yang memicu tanggapan marah dari Gedung Putih dan mengejutkan investor, meskipun ada resolusi krisis plafon utang dua bulan lalu.

"Ini mengutip kemungkinan penurunan fiskal selama tiga tahun ke depan dan mengulangi negosiasi plafon utang yang mengancam kemampuan pemerintah untuk membayar tagihannya," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (2/8/2023).

Data ekonomi hari Selasa yang menunjukkan lowongan kerja AS tetap pada level yang konsisten dengan pasar tenaga kerja yang ketat, bahkan saat jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua tahun di bulan Juni. Sebuah laporan terpisahmenyarankan manufaktur AS, mungkin stabil pada level yang lebih lemah.

Pelaku pasar masih menilai implikasi langkah Bank of Japan (BOJ) pada hari Jumat untuk melonggarkan cengkeramannya pada suku bunga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098209/mengapa-mata-uang-iran-lebih-rendah-dari-rupiah-Tk0CQL5bWz.jpg
Mengapa Mata Uang Iran Lebih Rendah dari Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043455/ada-rupiah-digital-bagaimana-uang-kertas-dan-logam-5cC81j4x63.jpg
Ada Rupiah Digital, Bagaimana Uang Kertas dan Logam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043448/panduan-lengkap-menggunakan-rupiah-digital-menuju-era-keuangan-baru-lFBTgt8dfJ.png
Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital: Menuju Era Keuangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043325/apa-itu-sebenarnya-rupiah-digital-CGzoah2h1A.png
Apa Itu Sebenarnya Rupiah Digital?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3032966/libas-dolar-as-rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-194-nY6kXfYl4W.jpg
Libas Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.194
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/320/3032472/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-240-usd-Erp7x9zYlq.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.240/USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement