Hadapi El Nino, Bulog: Stok Beras Ada 2,3 Juta Ton

JAKARTA – Bulog menegaskan stok beras dalam negeri cukup untuk menghadapi El Nino. Direktur Utama Bulog Budi Waseso memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman untuk mengantisipasi dampak dari El Nino yang berakibat pada kekeringan lahan pertanian.

Buwas menjelaskan, Bulog saat ini memiliki stok sebanyak 1,3 juta ton beras dan masih terus melakukan penyerapan baik dari petani lokal maupun dari impor.

"Stok yang sekarang ada di Bulog itu 1,3 juta. Kita masih menyerap di dalam sama nanti yang ada kita mau mendatangkan (impor) untuk stok," kata Buwas kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Diketahui, Bulog mendapatkan penugasan untuk melakukan impor 2 juta ton beras sepanjang tahun 2023 untuk memenuhi CBP.

"Jadi kalau datang stoknya ini (impor) sampai yang kuotanya yang 2 juta, ya kita punya stok akhir itu 2,3 juta ton," ungkapnya.

Buwas sendiri menyampaikan bahwa impor beras tersebut akan dilakukan dari beberapa negara selain India. Sebab India telah memutuskan untuk menyetop ekspor beras sejak 20 Juli lalu.