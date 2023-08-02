Stasiun Kereta Cepat di Karawang Tak Dioperasikan Selama 6 Bulan

JAKARTA – Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kawarang tak dioperasikan selama 6 bulan. Kereta cepat akan diresmikan pemerintah pada 18 Agustus 2023.

Ada empat stasiun utama yang menjadi titik pemberhentian kereta cepat ini. Empat stasiun itu di antaranya Stasiun Halim di Jakarta, dan tiga lainnya di Jawa Barat, yakni Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar.

Namun, pada tahap awal operasionalnya hanya ada tiga stasiun utama yang difungsikan pemerintah untuk menghubungkan lintasan KCJB dengan panjang 142,3 kilometer (km).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan di antaranya Stasiun Halim, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar. Sementara, Stasiun Karawang belum berfungsi untuk sementara waktu.

"Kita mendorong yang namanya Jakarta-Bandung bisa di Padalarang, bisa di Tegalluar. Karawang (stasiun) kita hold dulu (belum beroperasi)," ujar Erick saat ditemui wartawan, Rabu (2/8/2023).