El Nino Kurangi Produksi Beras hingga 1,2 Juta Ton, Mentan: Kita Bisa Selesaikan

JAKARTA - Fenomena El Nino atau pemanasan suhu muka laut yang bisa berimbas pada produktivitas di sektor pertanian. El Nino akan menyebabkan peningkatan suhu sehingga ada ancaman kekeringan atau ketersediaan air yang menurun untuk beberapa wilayah.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, apabila El Nino terjadi dan melanda Indonesia maka ada potensi pada penurunan produksi padi sebesar 300 - 1,2 juta ton. Hal itu diakibatkan karena lahan pertanian kurang produktif akibat kekurangan air.

"Meski El Nino datang, sepanjang semua Bupati dan Gubernur sama-sama mempunyai niat yang sama untuk menghadapi El Nino ini kita bisa selesaikan. Kemungkinan kekurangan atau produksi yang terimbas El Nino itu sekitar 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton, itu bisa kita siapkan," ujar Mentan di Istana Presiden, Rabu (2/8/2023).

Mentan menjelaskan saat ini pihaknya telah mempersiapkan setidaknya 500 ribu hektare di beberapa provinsi untuk menggenjot produksi padi untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mengingat padi merupakan komoditas yang juga cukup banyak membutuhkan air.

"Bapak Presiden memerintahkan berapa sih yang terjelek terjadi karena El Nino itu. Elnino kekeringan dan kekeringan membawa air yang terbatas, cukup membuat produktivitas pasti menurun. Kita akan siapkan 500ribu hektar untuk antisipasi El Nino," lanjutnya.