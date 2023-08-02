Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

India Stop Ekspor Beras, Bulog Lirik 3 Negara Ini

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:26 WIB
India <i>Stop</i> Ekspor Beras, Bulog Lirik 3 Negara Ini
Dirut Bulog Budi Waseso. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perum Bulog menyasar tiga negara sebagai tujuan impor beras untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

Hal tersebut dilakukan buntut dari dihentikannya ekspor beras dari India pada 20 Maret 2023 lalu.

 BACA JUGA:

Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan saat ini CBP dalam kondisi aman.

"Vietnam, Thailand, dengan ada kemungkinan nanti dari negara Pakistan yang masih belum menutup (ekspor) ya," kata Budi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

 BACA JUGA:

Budi mengatakan dengan begitu, keputusan India menutup keran ekspor tidak berpengaruh pada stok beeas yang dikelola oleh Bulog.

Dia menyebut CBP yang ada saat ini mencapai 1,3 juta ton.

Halaman:
1 2
