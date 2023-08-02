Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya Vaksin HPV Cegah Kanker Serviks Buatan BUMN, Produksi 3,1 Juta Dosis

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:56 WIB
RI Punya Vaksin HPV Cegah Kanker Serviks Buatan BUMN, Produksi 3,1 Juta Dosis
Vaksin HPV. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) resmi meluncurkan vaksin human papillomavirus (HPV) 4-valen MSD dengan nama Nusagard.

Produk kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bio Farma dan MSD (nama dagang Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA).

 BACA JUGA:

Asisten Deputi Industri Kesehatan Kementerian BUMN, Aditya Dhanwantara mengatakan, Kerja sama Bio Farma dengan MSD merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan kesehatan di dalam negeri.

"Kami harapkan untuk kita bisa berperan lebih aktif dalam menuju ketahanan kesehatan di Indonesia," ujar Aditya saat peluncuran vaksin HPV, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2023).

 BACA JUGA:

Keberadaan vaksin kanker serviks tersebut pun dipandang bisa memperkuat industri kesehatan di Tanah Air.

"Ini adalah awal dari bertambahnya kontribusi yang akan meningkatkan industri kesehatan kita," kata dia.

Peluncuran vaksin Nusagard merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan kerja sama yang dilakukan MSD dan Bio Farma pada 13 Desember 2022.

Senada, Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya memastikan, pihaknya bisa memberikan aksesibilitas dan akses yang mudah terkait layanan kanker serviks, dari mulai deteksi hingga vaksinasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement