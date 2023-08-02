RI Punya Vaksin HPV Cegah Kanker Serviks Buatan BUMN, Produksi 3,1 Juta Dosis

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) resmi meluncurkan vaksin human papillomavirus (HPV) 4-valen MSD dengan nama Nusagard.

Produk kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bio Farma dan MSD (nama dagang Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA).

Asisten Deputi Industri Kesehatan Kementerian BUMN, Aditya Dhanwantara mengatakan, Kerja sama Bio Farma dengan MSD merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan kesehatan di dalam negeri.

"Kami harapkan untuk kita bisa berperan lebih aktif dalam menuju ketahanan kesehatan di Indonesia," ujar Aditya saat peluncuran vaksin HPV, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2023).

Keberadaan vaksin kanker serviks tersebut pun dipandang bisa memperkuat industri kesehatan di Tanah Air.

"Ini adalah awal dari bertambahnya kontribusi yang akan meningkatkan industri kesehatan kita," kata dia.

Peluncuran vaksin Nusagard merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan kerja sama yang dilakukan MSD dan Bio Farma pada 13 Desember 2022.

Senada, Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya memastikan, pihaknya bisa memberikan aksesibilitas dan akses yang mudah terkait layanan kanker serviks, dari mulai deteksi hingga vaksinasi.