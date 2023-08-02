Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Penyebab Maraknya Kecelakaan Truk di Jalan

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:49 WIB
Ternyata Ini Penyebab Maraknya Kecelakaan Truk di Jalan
Truk ODOL. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyebab banyaknya truk yang mengalami kecelakaan.

Hal itu disebabkan kondisi truk yang tidak laik jalan serta pengemudi belum kompenten.

 BACA JUGA:

Kasubdit Angkutan Barang Handa Lesmana merincikan sejumlah kecelakaan truk yang terjadi seperti di Jalan Alternatif Transyogi, Cibubur, kecelakaan truk di Tanah Putih, Semarang, dan kecelakaan truk di pertigaan lampu merah Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro.

"Banyak sekali terjadi kecelakaan yang truknya tidak berizin, dan setelah kita cek, memang benar, kendaraannya tidak laik jalan, pengemudinya tidak kompeten. Karena itu terbukti bahwa memang banyak sekali kendaraan - kendaraan angkutan barang yang tidak berizin itu memang terlibat kecelakaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8/2023).

Menurut Handa penting bagi perusahaan untuk mengurus izin.

 BACA JUGA:

Pasalnya ketika sebuah perusahaan angkutan barang akan mengurus perizinan.

Mereka memberikan jaminan bahwa pengemudi terjamin dan tidak sembarangan.

Halaman:
1 2
