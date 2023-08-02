Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ekonomi RI Membaik, Jokowi Harap Industri Batik Bangkit setelah Pandemi Covid-19

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:11 WIB
Ekonomi RI Membaik, Jokowi Harap Industri Batik Bangkit setelah Pandemi Covid-19
Presiden Jokowi Resmikan Gelar Batik Nusantara di Senayan Park , Jakarta. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Gelar Batik Nusantara di Senayan Park, Jakarta pada hari ini. Dirinya pun berharap industri batik bisa segera bangkit usai Covid-19.

Jokowi mengatakan, nilai dan perputaran dari industri batik setelah pandemi Covid-19 diharapkan naik lebih tinggi lagi.

"Dan saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik untuk kembali batik bangkit. Karena juga perekonomian kita tumbuh baik, baik tahun lalu, kuartal pertama kuartal kedua dan kita harapkan tahun depan juga akan semakin lebih baik. Dan juga berbagai event internasional dan nasional banyak diselenggarakan seperti hari ini gelar batik nusantara. Pengrajin dan pengusaha batik punya kesempatan sangat baik untuk bangkit, berkarya," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/8/2023).

Jokowi pun mengajak para desainer pencinta batik dan seluruh masyarakat dapat menanfaatkan memomentum kebangkitan ekonomi dengan pengembangan batik.

"Momentum kebangkitan ekonomi kita untuk terus mengembangkan batik yang kita miliki untuk eksplorasi warna dan motif yang baru setiap tahunnya agar batik semakin beragam dan menarik," kata Jokowi.

Sementara itu, Jokowi secara khusus menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya pada pengrajin batik, desainer batik, pemakai batik yang selama ini terus dan telah berkreasi menciptakan dan memproduksi dan menggunakan batik sebagai karya adiluhur bangsa kita Indonesia.

Halaman:
1 2
