JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Bupati Sumatera Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Sultan Riska Tuanku Kerajaan adalah seorang Bupati Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat Sumatera.

Lantaran harta kekayaan Bupati Sumatera ini mengalami peningkatan hanya 1,19% dibandingkan tahun 2021.

Pertumbuhan kekayaannya itu, bersumber dari aset berupa tanah dan bangunan, harta bergerak lainnya, serta dari kas dan setara kas.

Dilantik pada tahun 2015 silam telah melahirkan Bupati termuda di Indonesia, ialah Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Bupati Dharmasraya ini dilantik saat usia 26 tahun.

Siapa yang sangka dengan latar belakang orang biasa, Sutan Riska mampu membuktikan pada orang-orang yang tidak menyukainya bahwasannya anak mudah bisa berkarya di sektor pemerintahan.

“Saat itu, saya mendapat ejekan dari beberapa pihak karena saya tidak punya pengalaman dan berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ayah saya hanya seorang kepala desa. Saat itu saya terpacu untuk belajar lebih banyak dan bekerja lebih gigih sebagai bupati," ujar Bupati Sutan Riska, pada Rabu 17 November 2021 silam.