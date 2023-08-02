5 Konglomerat Pengusaha Mie Instan di Indonesia

JAKARTA - Inilah 5 konglomerat pengusaha mie instan di Indonesia. Bisnis ini nyatanya mampu membuat pengusaha menjadi kaya raya.

Diketahui mie instan menjadi salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Selain harganya yang bersahabat, mie instan menyajikan berbagai varian rasa sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Berikut 5 konglomerat pengusaha mie instan di indonesia melansir dari berbagai sumber, Selasa (2/8/2023):

1. Anthony Salim

Anthony Salim masuk dalam deretan orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Diperkirakan jumlah kekayaan Anthony sebesar USD8,5 miliar pada tahun 2021 atau setara Rp126,3 triliun.

Harta kekayaan Anthony berasal dari berbagai sektor, salah satunya yakni mie instan. Anthony menjadi produsen Indofood dengan produk andalannya yaitu Indomie.

Indofood sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Salim Group. Hanya melalui mie instan, Anthony mampu meraup pendapatan sampai USD5,8 miliar.

2. Jogi Hendra Atmadja

Konglomerat Jogi Hendra Atmadja merupakan pemiliki dari Mayora Group. Jodi masuk ke jajaran orang terkaya dengan ururtan ke 9 di Indonesia.

Harta kekayaan yang dimiliki Jogi mencapai USD4,1 miliar atau setara Rp60,92 triliun. Kekayaan tersebut berasal dari beberapa produk mie instan.

Seperti Bakmi Mewah dan Mie Gelas yang mampu memberi terobosan baru. Sebab memanfaatkan kesempatan yang ada dengan menyajikan mie instan dengan memasak di gelas atau cup.

3. Husain Djojonegoro

Husain Djojonegoro merupakan pemilik dari PT ABC President Indonesia dan Orang Tua Group. Kekayaan Husain diperkirakan sebanyak USD1,25 miliar atau setara Rp18,57 triliun.

Tidak hanya memproduksi ABC Selera Pedas dalam beragam rasa, Husain membuat produk Gurimi. Gurimi menjadi salah satu mie instan yang sangat enak.