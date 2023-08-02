Ternyata Ini Perbedaan Ojek Biasa dan Ojek Online

JAKARTA- Ternyata ini perbedaan ojek biasa dan ojek online menarik untuk diulas. Seperti diketahui, sistem transportasi online membuatnya menjadi favorit para masyarakat dibanding konvesional.

Selain mudah, transportasi online, khususnya ojek, juga menawarkan harga yang kompetitif. Namun ada perbedaan pada transportasi tersebut.

Ternyata ini perbedaan ojek biasa dan ojek online dilansir dari berbagai sumber:

1. Jenis Pemesanan

Ojek online terkenal lewat sebuah aplikasi transportasi karya anak bangsa yang diluncurkan tahun 2010. Layanan transportasi berbasis internet ini memudahkan konsumen.

Sedangkan ojek biasa tidak menggunakan internet. Untuk itu pemesannya dilakukan secara langsung.