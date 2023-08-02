Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Perbedaan Ojek Biasa dan Ojek Online

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:07 WIB
Ternyata Ini Perbedaan Ojek Biasa dan Ojek <i>Online</i>
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini perbedaan ojek biasa dan ojek online menarik untuk diulas. Seperti diketahui, sistem transportasi online membuatnya menjadi favorit para masyarakat dibanding konvesional.

Selain mudah, transportasi online, khususnya ojek, juga menawarkan harga yang kompetitif. Namun ada perbedaan pada transportasi tersebut.

Ternyata ini perbedaan ojek biasa dan ojek online dilansir dari berbagai sumber:

1. Jenis Pemesanan

Ojek online terkenal lewat sebuah aplikasi transportasi karya anak bangsa yang diluncurkan tahun 2010. Layanan transportasi berbasis internet ini memudahkan konsumen.

Sedangkan ojek biasa tidak menggunakan internet. Untuk itu pemesannya dilakukan secara langsung.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement