HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Tarsih Pemilik Warteg di Jakarta Selama 20 Tahun

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:26 WIB
Kisah Tarsih Pemilik Warteg di Jakarta Selama 20 Tahun
Pemilik warteg, Tarsih. (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) membantu para penjual bertahan di situasi yang tak menentu saat ini.

Dilansir BBC di Jakarta, Rabu (2/8/2023), Ketua Komunitas Warteg Nusantara, Mukroni, mengaku pada awal mulanya Kowantara dibentuk dengan tujuan dilahturahmi, agar para pemilik warteg dapat saling kenal dan berkumpul bersama. Namun, kini fungsinya sudah berkembang menjadi lebih luas.

“Jadi silaturahmi istilahnya, sebagi bentuk persaudaraan antar-para pegiat warteg. Yang kedua, ya kalau bisa kita menggerakkan ekonomi, kita nanti akan mendirikan beberapa koperasi,“ kata Mukroni.

Koperasi yang dimaksud Mukroni juga diberi nama Kowantara, yakni Koperasi Warteg Nusantara.

Koperasi-koperasi tersebut digunakan oleh komunitas itu untuk membeli bahan-bahan dasar makanan dalam jumlah besar dan disalurkan kepada para anggota.

“Itu ide kita, gagasan kita untuk mewadahi agar mereka [para pemilik warteg] dapat memperoleh harga bahan sembako, bahan pokok untuk kebutuhan warteg dengan harga yang cukup murah dan berkualitas,“ ujarnya.

Halaman:
1 2
