HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya Indonesia, Low Tuck Kwong Masih Tertinggi

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:27 WIB
Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya Indonesia, Low Tuck Kwong Masih Tertinggi
Daftar Orang Terkaya Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Low Tuck Kwong masih menjadi orang paling kaya di Indonesia. Dirinya berada di atas Hartono bersaudara dalam daftar orang terkaya di dunia.

Melansir dari Forbes, Rabu (2/8/2023), harta Low Tuck Kwong sebenarnya turun USD1,3 miliar atau setara Rp19,7 triliun. Sehingga total hartanya mencapai USD26,4 miliar atau setara Rp400,7 triliun.

Dengan kekayaan tersebut, Low Tuck Kwong berada diperingkat 58 daftar orang terkaya dunia.

Sementara itu, harta Budi dan Michael Hartono mencapai USD51,4 miliar atau setara Rp779,9 triliun (kurs Rp15.173 per USD).

Berdasarkan urutan miliarder dunia, Budi Hartono berada di peringkat 61 orang terkaya dunia dengan harta USD26,3 miliar atau setara Rp399,1 triliun.

Sedangkan Michael Hartono diperingkat 66 orang terkaya dunia dengan harta USD25,1 miliar atau setara Rp380,8 triliun.

Harta Hartono bersaudara ini meningkat hingga 0,57% atau sekira USD148 juta.

Diketahui bahwa harta Hartono bersaudara berasal dari banyak sektor termasuk digital. Kekayaan Budi dan Michael diperoleh dari saham di Bank Central Asia (BCA). Kemudian usaha rokok kretek, Djarum.

Tak hanya itu ada juga properti, perusahaan elektronik yakni Polytron dan raksasa e-commerce Blibli.

Berikut daftar 10 orang terkaya Indonesia versi Forbes:

1. Low Tuck Kwong hartanya USD26,4 miliar

2. R Budi Hartono hartanya USd26,3 miliar

3. Michael Hartono hartanya USD25,1 miliar

4. Widjaja family hartanya USD10,8 miliar

