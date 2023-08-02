Jelang Hari Kemerdekaan Indonesia, Pengrajin Bendera Kebanjiran Pesanan

MALANG – Jelang hari Kemerdekaan, Pengrajin bendera merah putih di Malang kebanjiran pesanan. Para pengrajin bendera kebanjiran orderan memasuki bulan Agustus sebagai peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Peningkatan pesanan bendera bahkan mencapai lebih dari 80 persen dibandingkan hari-hari biasanya. Hal ini pula yang dialami Maridin, penjahit bendera merah putih di Jalan Mayjen Sungkono Kelurahan Buring Gang VI, Kedungkandang, Kota Malang. Pria berusia 62 tahun ini masih sibuk mengerjakan pesanan jahitan bendera merah putih di hari kedua bulan Agustus 2023.

Dibantu sang istri, Maridin dengan cekatan menjahit pesanan bendera berupa umbul-umbul. Sedangkan sang istri dengan mesin jahit satunya, juga turut mengerjakan pesanan bendera berukuran standar. Pesanan ini harus segera diselesaikan karena waktu telah memasuki bulan Agustus, yang menandakan kian mendekati momen peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, ada sekitar 300 potong bendera pesanan dari warga dua wilayah yang dikerjakannya. Dimana mereka memesan bendera merah putih dalam berbagai jenis mulai umbul-umbul hingga bendera biasa.

"Pesanannya inu datang dari Blimbing dan Bululawang. Ini yang Blimbing masih pengerjaan di sana ada sekitar 200 potong minta untuk 5 RT 1 RW," ucap Maridin ditemui di rumahnya pada Rabu (2/8/2023).

Maridin menambahkan, ada kenaikan kurang lebih 90 persen pesanan di momen jelang peringatan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Pesanan bendera merah putih ini telah ia kerjakan sejak 29 Juli 2023 lalu. Pesanan ini datang dari berbagai wilayah di Malang raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.