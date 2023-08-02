Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mie Gaga Siapa yang Punya? Ini Dia Orangnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |21:01 WIB
Mie Gaga Siapa yang Punya? Ini Dia Orangnya
Mie. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Mie Gaga siapa yang punya? berikut akan diulas dengan lengkap pemilik mie Gaga.

Mie Gaga diproduksi oleh PT Jakarana Tama. Perusahaan ini telah berdiri sejak 20 Juni 1980 dengan bisnis utama seperti produk mie instan, makanan kalengan, sosis siap makan, dan bumbu penyedap.

Adapun pemilik mie Gaga adalah Djajadi Djaja Chow Ming Hua. Sebelum memproduksi mie GaGa, Djajadi merupakan pelopor awal kemunculan Indomie bersama tiga orang temannya yakni Wahyu Tjuandi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma melalui perusahaan Sanmaru Food Manufacturing Co Ltd yang didirikan pada April 1970.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (2/8/2023), merek Indomie kemudian berpindah tangan menjadi milik Salim.

Setelahnya, Djajadi memilih untuk melanjutkan kembali bisnis mie instan di bawah perusahaan bernama PT Jakarana Tama yang kemudian perusahaan tersebut memproduksi mie dengan merek Gaga.

