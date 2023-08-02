Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Top Up Maxim Kini Bisa Melalui MotionPay, Begini Caranya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:41 WIB
<i>Top Up</i> Maxim Kini Bisa Melalui MotionPay, Begini Caranya
MotionPay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan teknologi kini telah merambah ke berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya transportasi. Di mana dukungan teknologi, kini masyarakat dapat dengan mudah memesan transportasi secara online untuk perjalanan, pembelian makanan, bahkan pengiriman barang.

Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan, tidak dapat dipungkiri, memang teknologi telah menjadi sesuatu yang telah melekat pada manusia dan dimanfaatkan untuk mendukung segala kebutuhan di tengah masyarakat.

“Sebagai aplikasi uang elektronik, MotionPay kini menyediakan layanan untuk top up saldo transportasi online yaitu Maxim,” katanya, Rabu (2/8/2023).

Pengisian saldo Maxim melalui aplikasi MotionPay dapat Anda lakukan dengan cara berikut ini:

1. Buka aplikasi MotionPay lalu masuk ke menu Produk dan Layanan

2. Pada bagian Transportasi, pilih Maxim

3. Masukkan nomor ID Pelanggan sesuai pada akun Maxim yang Anda miliki

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/622/3096191/mnc-sekuritas-rilis-indikator-baru-market-status-di-aplikasi-motiontrade-80m6vV3AAg.jpg
MNC Sekuritas Rilis Indikator Baru Market Status di Aplikasi MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/622/3090361/ikuti-promo-gebyar-berdikari-di-motiontrade-berhadiah-cashback-rp100-000-DGGfXpgtsE.jpg
Ikuti Promo Gebyar Berdikari di MotionTrade, Berhadiah Cashback Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089071/mnc-sekuritas-cabang-semarang-gelar-outlook-bursa-tahun-2025-5p6ngbyk8Y.jfif
MNC Sekuritas Cabang Semarang Gelar Outlook Bursa Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/278/3082834/mnc-sekuritas-ramaikan-capital-market-summit-expo-2024-f0nHbKTLON.jpg
MNC Sekuritas Ramaikan Capital Market Summit & Expo 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3077252/mnc-sekuritas-dukung-peresmian-dan-edukasi-peluncuran-ekosistem-pondok-pesantren-inklusif-keuangan-syariah-KqtaidyGfi.jfif
MNC Sekuritas Dukung Peresmian dan Edukasi Peluncuran Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/278/3072300/besok-saksikan-ig-live-research-corner-bahas-suku-bunga-turun-namun-dibuyarkan-bazooka-china-z6950PD8MT.jfif
Besok! Saksikan IG Live Research Corner Bahas Suku Bunga Turun, Namun Dibuyarkan Bazooka China
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement