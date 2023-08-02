Top Up Maxim Kini Bisa Melalui MotionPay, Begini Caranya

JAKARTA - Penggunaan teknologi kini telah merambah ke berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya transportasi. Di mana dukungan teknologi, kini masyarakat dapat dengan mudah memesan transportasi secara online untuk perjalanan, pembelian makanan, bahkan pengiriman barang.

Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan, tidak dapat dipungkiri, memang teknologi telah menjadi sesuatu yang telah melekat pada manusia dan dimanfaatkan untuk mendukung segala kebutuhan di tengah masyarakat.

“Sebagai aplikasi uang elektronik, MotionPay kini menyediakan layanan untuk top up saldo transportasi online yaitu Maxim,” katanya, Rabu (2/8/2023).

Pengisian saldo Maxim melalui aplikasi MotionPay dapat Anda lakukan dengan cara berikut ini:

1. Buka aplikasi MotionPay lalu masuk ke menu Produk dan Layanan

2. Pada bagian Transportasi, pilih Maxim

3. Masukkan nomor ID Pelanggan sesuai pada akun Maxim yang Anda miliki