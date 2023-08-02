Advertisement
SMART MONEY

Yuk Cobain Patungan Seru ala MotionBank

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:32 WIB
Yuk Cobain Patungan Seru ala MotionBank
Patungan seru ala motionbank (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Pembangian patungan kini bisa dilakukan dengan seru melalui aplikasi MotionBank. Biasanya, pembagian biaya patungan seringkali menjadi momok yang merepotkan, rumit dan menghabiskan waktu.

Untuk mengatasi masalah ini, hadir sebuah aplikasi inovatif yang memberikan solusi cerdas dalam memudahkan biaya patungan, yaitu MotionBank. Aplikasi layanan perbankan digital dari MNC Bank ini menghadirkan fitur layanan "Split Bill" yang memungkinkan nasabah penggunanya untuk secara efisien membagi biaya secara adil di antara semua pihak yang terlibat.

Fitur Split Bill memungkinkan nasabah pengguna MotionBank untuk me-request transfer dana yang biasanya sering dilakukan pada saat melakukan transaksi keuangan seperti iuran, donasi serta aktivitas pengumpulan dana lainnya. Cukup pilih menu “Transfer”, lalu pilih opsi “Split Bill”, buat permintaan dana, isi nomor rekening yang akan menerima permintaan, nominal hingga pesan yang ingin disampaikan.

Untuk lebih memudahkan, nasabah pengguna MotionBank dapat mengunjungi link tutorial Split Bill berikut ini: http://bit.ly/TutorSplitBill

“Aplikasi MotionBank adalah solusi cerdas untuk memudahkan biaya patungan dengan fitur layanan split bill yang inovatif. Seringnya kan kita malas dan repot untuk menagih biaya patungan yang serba rumit. Nah dengan fitur ini, mereka tidak perlu lagi bingung dalam mengatur pembagian biaya patungan ketika berkumpul dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Pengelolaan biaya patungan jadi lebih efisien, transparan, dan terhindar dari konflik,” kata Chief Digital Business Officer MNC Bank Yudistira Ardhi Prastono, Rabu (2/8/2023).

