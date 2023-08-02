Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Siapa Mau Kerja di Freeport? Cek Lowongan Kerja Terbaru 2023 untuk Lulusan Sarjana

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:08 WIB
Siapa Mau Kerja di Freeport? Cek Lowongan Kerja Terbaru 2023 untuk Lulusan Sarjana
Lowongan kerja Freeport (Foto: Reuters)
JAKARTA - PT Freeport Indonesia membuka lowongan kerja untuk para lulusan Sarjana. Berkarier di PT Freeport dapat menjadi pilihan yang menarik bagi seseorang yang memiliki ketertarikan pada industri pertambangan dan ingin berkontribusi pada perusahaan multinasional yang besar.

Dilansir dari website resmi https://careers-page.com/freeportindonesia#openings PT Freeport menjelaskan mengenai rincian lowongan yang sedang mereka buka.

Berikut ini 3 lowongan terbaru yang sedang dibuka oleh PT Freeport Indonesia.

Teknisi RAMP (Gresik)

• Kualifikasi

1. Memiliki minimal 3 tahun pengalaman kerja di bidang mekanik

2. Pemahaman prinsip-prinsip mekanik dasar (sistem hidrolik, pneumatic, mekanik fluida)

3. Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan

4. Memiliki keterampilan dalam computer, Windows secara khususnya (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint)

5. Mampu untuk menyelesaikan kompetensi akademik dan praktis yang diperlukan (ini termasuk persyaratan Line of Progression untuk karyawan internal di mana LOP Ada)

6. Memiliki pengalaman yang menunjukkan bakat yang dibutuhkan

Outbound Logistic Planning Superintendent (Jakarta)

• Kualifikasi

1. Memiliki Pendidikan minimal S1 teknik industri, manajemen, logistik/supply chain

2. Memiliki pengalaman minimal 7-10 tahun sebagai manajer perencanaan & pengendalian/ logistik/ transportasi

3. Memiliki sertifikasi logistic

4. Dapat menggunakan SAP dan Power BI

5. Memiliki pengalaman dalam otomatisasi dan anlisis data

6. Pengetahuan dalam manajemen vendor, TMS, WMS, dan otomatisasi logistic

Halaman:
1 2
