Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melemah Setelah Fitch Ratings Turunkan Peringkat Kredit AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:21 WIB
Wall Street Melemah Setelah Fitch Ratings Turunkan Peringkat Kredit AS
Wall Street Berakhir Melemah. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir melemah pada perdagangan Rabu waktu setempat. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite turun dalam dua hari berturut-turut.

Hal tersebut disebabkan investor mengambil untung dari kenaikan lima bulan sehari, setelah lembaga pemeringkat Fitch memangkas peringkat kredit pemerintah AS.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 348,16 poin atau 0,98%, menjadi 35.282,52. S&P 500 (.SPX) kehilangan 63,34 poin atau 1,38%, menjadi 4.513,39 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 310,47 poin, atau 2,17%, menjadi 13.973,45.

Sebelumnya, Fitch menurunkan peringkat Amerika Serikat menjadi AA+ dari AAA pada Selasa malam. Fitch adalah agensi besar kedua yang memotong peringkat negara itu. Pada tahun 2011 Standard & Poor's menghapus negara dari peringkat triple-A.

Reaksi terhadap berita tersebut mendorong indeks utama lebih rendah, dengan S&P 500 (.SPX) mencatat penurunan persentase harian terbesar sejak 25 April. Itu juga merupakan sesi pertama sejak 23 Mei di mana benchmark turun lebih dari 1%.

Namun, beberapa pialang besar mengatakan penurunan peringkat tidak mungkin berkelanjutan di pasar keuangan AS. Mengingat ekonomi sekarang lebih kuat daripada saat S&P menurunkan peringkatnya pada 2011.

Juli adalah kenaikan bulan kelima berturut-turut untuk S&P 500 dan Nasdaq Composite (.IXIC) yang padat teknologi, didorong oleh pendapatan yang lebih baik dari perkiraan dan harapan pendaratan lunak untuk ekonomi AS.

Namun, dengan pasar memasuki bulan Agustus yang lambat secara musiman, penurunan peringkat Fitch menawarkan kesempatan bagi investor untuk beristirahat sejenak.

"Kadang-kadang sehat untuk mencerna ini di pasar, karena ini menurunkan valuasi sedikit dan memungkinkan untuk pembelian-saat-turun," kata Kepala Strategi LPL Financial, Quincy Krosby, dilansir dari Reuters, Kamis (3/8/2023).

Bagan menunjukkan bahwa peringkat mata uang asing jangka panjang AS diturunkan oleh Fitch menjadi AA+ pada tahun 2023, mengikuti langkah serupa dari S&P pada tahun 2011.

Saham megacap yang sensitif terhadap suku bunga, termasuk Tesla (TSLA.O), Nvidia (NVDA.O), Meta Platforms (META.O) dan Apple (AAPL.O), jatuh, karena imbal hasil surat utang AS 10 tahun naik menjadi tertinggi dalam hampir sembilan bulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement