IHSG Turun 0,14% ke Level 6.844 pada Pembukaan Perdagangan

IHSG Dibuka Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG turun 0,14% ke level 6.844,88.

Koreksi masih bertahan hingga pukul 09.01 WIB, Kamis (3/8/2023), sebesar 0,15% di 6.844,53. Sebanyak 132 saham menguat, 136 melemah, dan 245 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp159,03 miliar, dari net-volume 322,43 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 koreksi 0,31% di 957,16, indeks JII melemah 0,30% di 547,37, indeks IDX30 jatuh 0,33% di 497,58, dan indeks MNC36 menurun 0,34% di 366,88.

Sektoral indeks tampak bergerak variatif. Beberapa yang menguat antara lain teknologi 0,28%, konsumer-siklikal 0,18%, konsumer nonsiklikal 0,01%, properti 0,06%, energi 0,08%, dan transportasi 0,47%. Sedangkan yang melemah adalah kesehatan 0,40%, industri 0,05%, bahan baku 0,05%, infrastruktur 0,17%, dan keuangan 0,10%.