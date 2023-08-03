BEI Edukasi soal Saham ke 1.000 PNS

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar edukasi dan literasi pasar modal untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). BEI menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dengan sasaran 1.000 PNS.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, pihaknya ikut mendorong pendirian galeri investasi (GI) di Kantor Pemprov Jabar.

"Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor pasar modal yang cerdas dan terhindar dari investasi bodong," kata Iman dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Hingga akhir Juli 2023, jumlah investor pasar modal RI telah menembus angka 11.379.502 single investor identification (SID), dengan jumlah investor saham mencapai 4.888.910 SID.

Sementara untuk wilayah Jawa Barat sampai akhir Juni, jumlah investor pasar modal mencapai 2.513.862 SID, dengan investor saham sebesar 1.025.021 SID.