HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat 0,64% ke 6.898

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:32 WIB
IHSG Sesi I Menguat 0,64% ke 6.898
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi pertama Kamis (3/8/2023) menguat 0,64% atau 43,88 poin ke level 6.898.

Indeks dibuka di level 6.854 dan sempat menyentuh angka tertingginya di level 6.908.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,44 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,49 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 639.646 kali. Adapun, sebanyak 296 saham harganya menguat, 209 saham harganya turun dan 218 saham lainnya stagnan.

Adapun, sektor siklikal menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan dengan koreksi sebesar 0,04%. Sementara itu, sektor lainnya parkir di zona hijau, dipimpin oleh sektor teknologi yang menguat 1,29%.

Kemudian, sektor bahan baku naik 1,26%, sektor non siklikal naik 1,02%, sektor industri naik 0,92%, sektor energi naik 0,77%, sektor properti naik 0,76%, sektor kesehatan naik 0,59%, sektor transportasi aik 0,46%, sektor keuangan naik 0,42%, dan sektor infrastruktur naik 0,07%.

