HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Semen Indonesia (SMGR) Naik Tipis Jadi Rp866,2 Miliar di Semester I-2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:05 WIB
Laba Semen Indonesia (SMGR) Naik Tipis Jadi Rp866,2 Miliar di Semester I-2023
Laba SMBR alami kenaikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Laba PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) naik tipis pada semester I 2023. SMGR mengantongi laba Rp866,2 miliar atau naik 3,11% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp840,10 miliar.

Adanya kenaikan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebanyak 6,75 miliar lembar per 30 Juni 2023, membuat laba per saham dasar (EPS) SMGR berada di level Rp128 per saham, dari sebelumnya Rp141 per saham.

Peningkatan laba terjadi seiring kenaikan pendapatan usaha sebesar 1,9% yoy menjadi Rp17,03 triliun. Penjualan produk semen kepada pihak ketiga berkontribusi dominan sebesar Rp13,02 triliun, jauh lebih tinggi dari penjualan kepada pihak berelasi sebanyak Rp872,71 miliar.

Penjualan terak SMGR untuk pihak ketiga mencapai Rp1,55 triliun, disusul beton jadi dan siap pakai senilai Rp766,19 miliar Adapun bahan bangunan non-semen menghasilkan pemasukan Rp314,40 miliar.

Perseroan tercatat juga memperoleh cuan dari persewaan tanah senilai Rp27,30 miliar, dan penjualan kantong semen sebanyak Rp18,57 miliar.

Halaman:
1 2
