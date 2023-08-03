Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Akhirnya Menguat ke Level 6.898

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:18 WIB
IHSG Akhirnya Menguat ke Level 6.898
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya ditutup menguat pada perdagangan Jumat (3/8/2023). IHSG hari ini ditutup menguat 0,64% di 6.898,07.

Kendati dibuka koreksi 0,14% di 6.844,88, indeks komposit mampu rebound di area 6.839,74, sebelum akhirnya bergerak menguat hingga area 6.924,05.

Tepat pukul 16:00 WIB, sebanyak 291 saham menguat, 214 melemah, dan 237 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan bersih mencapai Rp8,93 triliun, dari net-volume 18,09 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 1,06% di 970,34, indeks JII menguat 1,27% di 555,99, indeks IDX30 menanjak 1,05% di 504,48, dan indeks MNC36 tumbuh 1,11% di 372,24.

Seluruh sektor indeks di zona hijau yakni properti 0,75%, transportasi 0,18%, industri 0,60%, konsumer-siklikal 0,12 %, konsumer non-siklikal 0,91%, infrastruktur 0,16%, bahan baku 1,79%, keuangan 0,81%, energi 0,64%, teknologi 0,92%, dan kesehatan 1,38%.

Halaman:
1 2

