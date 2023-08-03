Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN Raih Penghargaan Internasional, Jadi Best Savings Bank Indonesia 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:48 WIB
BTN Raih Penghargaan Internasional, Jadi Best Savings Bank Indonesia 2023
BTN raih penghargaan internasional (Foto: Dokumentasi BTN)
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sukses meraih penghargaan internasional sebagai Best Savings Bank in Indonesia 2023 dari Global Brands Magazine, majalah yang berbasis di London, Inggris.

Adapun, predikat Best Savings Bank in Indonesia tersebut diberikan atas upaya Bank BTN terus mengawal misi sebagai bank tabungan yang diamanatkan Pemerintah Indonesia.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sejak awal kelahiran Bank BTN, ada misi besar yang dibawa perseroan. Bank BTN, lanjutnya, membawa misi dari Pemerintah untuk mengajarkan masyarakat Indonesia menabung demi masa depan.

"Hakikat kami sebagai bank tabungan bukan sekadar menjadi tempat menyimpan uang, tetapi menjadi wadah masyarakat untuk mengumpulkan uang demi mimpi masa depan mereka, salah satunya memiliki rumah sendiri. Penghargaan ini menjadi pembangkit semangat kami untuk terus menjalankan misi tersebut, demi masa depan masyarakat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera," tutur Nixon dikutip, Kamis (3/8/2023).

Nixon menegaskan, penghargaan ini membuktikan keberhasilan transformasi Bank BTN menjadi bank tabungan yang telah dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Hasilnya saat ini perolehan dana murah Bank BTN terus mengalami kenaikan. Hingga semester I/2023 Bank BTN berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp313,26 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau (current account and savings account/CASA) mencapai Rp170,22 triliun atau naik sekitar 24% dibandingkan akhir Juni 2022 sebesar Rp137,45 triliun.

